Tentato furto in Collina, ladri messi in fuga dalla proprietaria. Questo è ciò che è accaduto a San Raffaele Cimena ieri, sabato 21 luglio.

Tentato furto

Ancora un weekend impossibile da dimenticare per chi vive in Collina. Ancora una volta la serata è stata movimentata dai ladri che hanno cercato di entrare all’interno di un’abitazione a San Raffaele Cimena.

Il caso

I ladri, infatti, hanno cercato di entrare in una casa di via Trotta a San Raffaele Cimena intorno alle 22 di ieri, sabato 21 luglio. I ladri sono stati messi in fuga dalla proprietaria che li ha inconsapevolmente disturbati.

Massima allerta

In pochi minuti dunque la notizia è stata divulgata in paese, anche grazie al Comitato di Vicinato realizzato in questo comune.

