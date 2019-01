Tir perde carico in tangenziale, corsia chiusa. È successo nel pomeriggio di ieri, lunedì 28 gennaio.

Tir perde carico

Ha perso alcune bobine di cavi metallici che stava trasportando, dal peso di oltre una tonnellata ciascuna. Solo fortunatamente non ha colpito nessuna vettura in transito sulla bretella che collega la tangenziale nord all’autostrada Torino-Milano, a Settimo. È successo nel pomeriggio di ieri, lunedì 28 gennaio.

I soccorsi

Sul posto è quindi intervenuta la Polizia Stradale che ha provveduto a mettere in sicurezza il luogo in cui è successo l’incidente. La corsia di destra della bretella è stata chiusa per un’ora e mezza per consentire di sgombrare il tratto coinvolto. Le bobine sono state sistemate nuovamente sul tir. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente avrebbe preso la curva a una velocità eccessiva, causando la perdita del carico.

I disagi

Lunghe code e traffico bloccato per oltre un’ora al fine di consentire lo svolgimento dei lavori.