Scene da film nel tardo pomeriggio di venerdì 31 gennaio, lungo l’autostrada che da Aosta sale a Courmayeur, dove un toro passeggiava impaurito tra le corsie, mettendo a serio rischio se stesso e gli autoveicoli che transitavano in zona. Come riporta Aostasera, l’animale si era allontanato da un veicolo adibito al trasporto di animali vivi parcheggiato in un’area di sosta nelle vicinanze dello svincolo di Morgex, e ha tenuto impegnati polizia, vigili del fuoco e corpo forestale per circa due ore.

L’intervento della polizia stradale

La pattuglia della polizia stradale di Aosta, intervenuta sul posto, ha bloccato il traffico dei veicoli per impedire che qualcuno potesse scontrarsi con l’animale. A riportare sul camion il toro, particolarmente agitato, dopo due ore di lavoro sono stati invece gli uomini del Corpo forestale della Valle d’Aosta e dei vigili del fuoco.