Traffico di droga, condannato l’ex assessore del Comune di Chivasso Bruno Trunfio, residente a Torrazza Piemonte.

Traffico di droga

Condannato. Si è chiuso nel pomeriggio di martedì 16 luglio, il processo di primo grado nato da un’inchiesta dei carabinieri del Ros di Torino, nome in codice «Operazione Bellavita». Un’operazione sul narcotraffico tra la Spagna e l’Italia diretto da personaggi vicini alla ‘ndrangheta e in grado di muovere milioni di euro. Alla sbarra anche Bruno Trunfio, ex assessore a Chivasso poi vicino all’Udc. Trunfio era giàstato arrestato nell’ambito della «Minotauro».

Le indagini

L’indagine era partita nel dicembre del 2012 da un’attività di osservazione eseguita dal ROS nei confronti di Franco Pannozzo e Natale Lupia. Due personaggi noti nel panorama criminale torinese per antiche vicende sempre legate al narcotraffico. I due viaggiavano continuamente tra l’Italia e la Spagna e, nei periodi di permanenza sul territorio nazionale, partecipavano ad incontri riservatissimi tra il Piemonte, la Lombardia, la Liguria e la Calabria. Durante la vacanze natalizie del 2013, i carabinieri erano riusciti ad intercettate alcune importanti conversazioni di Lupia con Pannozzo e Bruno Trunfio: lui si sarebbe occupato della logistica, sia per quanto riguarda lo stoccaggio della droga (arrivata in Italia nel doppio fondo di Fiat Croma) in capannoni tra il Vercellese e la Lombardia, che per il «traffico» della stessa, commercializzandola e cercando potenziali clienti. Si tratta d singole partite di 3/400 kg di hashish, anche se sarebbe stata ritrovata anche cocaina.

