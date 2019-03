Continua la raccolta firme per chiedere spiegazioni al Comune riguardo il traliccio di piazza Freidano

Il traliccio spuntato dal nulla

E’ ancora accesa la discussione riguardo il traliccio delle antenne installato nei mesi scorsi in piazza Freidano. Un’operazione che, come lamentano i residenti, «si è svolta senza alcuna informazione preventiva ai cittadini». Da qui la scelta di costituire un vero e proprio comitato di residenti per chiedere all’Amministrazione certezze sul progetto. E’ per questo, quindi, che è nato il “Comitato cittadini di piazza Freidano No antenne” che con Legambiente, altri comitati cittadini e con la Cgil, ha chiesto spiegazioni e documentazione al Comune.

La raccolta firme

La paura dei residenti è legata alle onde elettromagnetiche generate da questi impianti di trasmissione, «fortissime» per i cittadini che continuano a promuovere la raccolta firme che, in prima battuta, è stata già consegnata e protocollata al Comune. Raccolta firme che continua ancora oggi proprio grazie al supporto di Legambiente e della Cgil. Giovedì scorso, per esempio, i promotori hanno incontrato i cittadini del mercato di via Einaudi per sensibilizzarli sul tema e chiedere il loro sostegno. L’obiettivo è quello di ottenere dal Comune la documentazione completa sull’impianto che sarà installato in piazza Freidano per valutarne i potenziali rischi per la salute dei cittadini.

I cittadini chiedono trasparenza

«Si chiederà inoltre al Comune di Settimo – spiegano – che le Istituzioni tengano in considerazione le preoccupazioni dei cittadini e agiscano con il massimo della trasparenza. Non solo a Settimo si raccolgono le firme per tralicci e ripetitori telefonici, anche a Roma, in Lombardia e a Torino. Insomma, questi tralicci spaventano molto ed i cittadini si stanno mobilitando».