Nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 febbraio tre auto sono andate a fuoco. E’ accaduto in via Leini a Settimo Torinese.

Tre auto incendiate

Incendio di tre auto in via Leinì, a Settimo, questa notte. I carabinieri di Settimo indagano sull’episodio, ma al momento non si esclude nessuna ipotesi. Il rogo potrebbe essere partito da una delle tre macchine parcheggiate, forse un corto circuito, e ha poi coinvolto le altre due vetture. Nessuno è rimasto per fortuna ferito, ma l’incendio poteva aver un esito decisamente peggiore.