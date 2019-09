Si cerca il legittimo proprietario delle due stampelle tripodi trovate in un angolo di piazza Gramsci a San Mauro nella serata di giovedì 29 agosto

Ritrovate due stampelle tripodi

Erano buttate in un angolo della piazza, quasi al buio, accanto ai servizi pubblici. Dimenticate, forse rubate, sicuramente vandalizzate, un paio di stampelle tripodi sono state ritrovate in piazza Gramsci nella serata di giovedì scorso, 29 agosto. Sono state portate al comando di Polizia municipale, in piazza Orsara, in attesa che qualcuno vada a reclamarle.

Cercasi proprietario

I due strumenti ortopedici presentano maniglie nere e un laccetto legato sopra. Probabilmente sono stati danneggiati, mancano infatti delle viti e i gommini. Potrebbero essere stati dimenticati da qualcuno, magari uscendo dalle attività in piscina, salendo in macchina, oppure – ipotesi più accreditata – potrebbero essere stati rubati e poi abbandonati nella piazza dopo aver prelevato viti e piedini in gomma. Chiunque li riconosca, può recarsi al comando della Polizia municipale per la riconsegna al legittimo proprietario, sicuramente una persona bisognosa di questi strumenti per la deambulazione.

