Trovato senza vita nella sua cucina, sabato l’ultimo saluto a Salvatore Greco meglio conosciuto come Dory.

Trovato senza vita nella sua cucina

Sembrava si fosse addormentato, con le braccia conserte e la testa china sul tavolo della cucina. Una posizione che talvolta assumeva per riposare, Salvatore Greco, per tutti «Dory». E invece no. A distanza di alcune ore, i timori che il ragazzo, classe 1992, fosse privo di conoscenza sono diventati certezza.

I soccorsi

A dare l’allarme, nel primo pomeriggio di domenica 18 agosto, i parenti conviventi del giovane, il padre e i due fratelli presenti in casa. Sono loro che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Ma all’arrivo dei sanitari del 118 presso l’abitazione di strada Val Pallera, a Gassino (dove si era trasferito dopo aver vissuto anche a Castelrosso) per Salvatore Greco non c’era già più nulla da fare.

I funerali

I funerali di Salvatore Greco saranno celebrati sabato 24 agosto alle 10 nella chiesa parrocchiale dei Santissimi Pietro e Paolo di Gassino Torinese con partenza dalle Camere mortuarie dell’ospedale di Chivasso alle 9.30. La veglia funebre, invece, si svolgerà venerdì 23 agosto alle 20.30.

