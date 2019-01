Truffa on line: arriva una mail con la richiesta di aiuto dal Burkina Faso. Ennesimo trucco degli hacker che sparano nel mucchio sperando di trovare chi ci casca. Come scrive: notiziaoggivercelli.

In queste ore sta circolando una truffa via e-mail. Un contatto che conoscete vi invia una disperata richiesta d’aiuto, ma non è lui, si tratta di un clone frutto di un hackeraggio. Da cestinare subito, questo il testo che arriva.

“Grazie per la tua risposta e mi dispiace di scomodarti. Sono in viaggio ad Burkina Faso ed ho dimenticato le mie cose, il mio cellulare, carta di credito e contanti, al momento non ho a disposizione nulla. E’ imbarazzante per me chiederti questo, ma desidererei che mi potessi sbloccare con 750 €, al momento del mio rientro ti rimborserò al più presto possibile. Ti prego di tenere questa mail solo per te per non inquietare i miei. Se sei disposto ad aiutarmi, ti dirò come fare.

Attendo tua risposta e grazie infinite”.

