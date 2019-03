All’Rsa 5 Torri di Settimo Torinese le lezioni dei carabinieri per difendersi dalle truffe agli anziani.

Truffe agli anziani, carabinieri in cattedra

Riparte la campagna di incontri a tema dopo il grande successo degli eventi organizzati nell’ano passato. Si terrà presso la Rsa 5 Torri del Gruppo la Villa, un incontro contro le truffe degli anziani, che aiuterà diverse fasce di utenza a riconoscere e difendersi contro queste azioni criminose sempre più diffuse. A tenere le lezioni saranno i militari della Tenenza di via Regio Parco.

Gli appuntamenti

Il primo degli incontri si terrà il 28 marzo, dalle ore 16, mentre gli altri avranno luogo il 18 aprile, il 23 maggio fino al’appuntamento finale del 20 giungo: tutti sempre alle ore 16. Tutti i livelli di guardia per difendersi al meglio dai malintenzionati verranno definiti grazie agli interventi del Comandante dei Carabinieri, presso la Sala Polivalente della Struttura. La partecipazione agli eventi è gratuita e aperta non solo agli ospiti della Rsa e ai loro familiari, ma anche all’intera cittadinanza. Per maggiori informazioni basterà contattare il numero 011 895 4200.

Un reato in aumento

Durante lo scorso anno sono stati quai 16000 i casi di truffa a uomini e donne over 75 in Italia: un dato in crescita del 10% rispetto al 2017, che , proprio per questo motivo, trova grande sensibilizzazione da parte di enti, Polizia e Carabinieri, sempre più occupati a sconfiggere questa piaga sociale attraverso campagne di sensibilizzazione.