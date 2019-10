Ubriaca alla guida, denunciata la giovane che ha causato l’incidente di Mezzi Po.

Ubriaca alla guida

Guidava in stato di ebbrezza. E’ il responso del test dell’etilometro che non lascia scampo alla conducente di una delle auto che sono rimaste coinvolte nel grave incidente stradale avvenuto ieri sera a Settimo.

Il test dell’etilometro non ha lasciato alcuno scampo a dubbi. La giovane alla guida dell’Alfa Mito che, secondo le prime ricostruzioni della dinamica, avrebbe causato con la sua uscita di strada, lo spettacolare incidente stradale avvenuto nella serata di ieri ai confini di Settimo. E’ la stessa auto che, dopo il gravissimo impatto con altre due auto, ha terminato la sua corsa tra le acque del rio che costeggia il bivio tra via Milano e la strada che conduce a Mezzi Po.

Sopra il limite consentito

La giovane conducente dell’Alfa Mito che ha terminato la sua corsa tra le acque del rio che costeggia il bivio tra via Milano e Mezzi Po è stata sottoposta immediatamente all’alcol test. E’ una giovane, classe 1989, residente a Chivasso, C.G. . Il risultato non ha lasciato appello. Il livello di quantità di alcol nel sangue era pari a 1,47, rispetto a un limite consentito dalla legge 0,50.

Denunciata la conducente

Visto il livello di alcol nel sangue è scattata immediatamente la denuncia per guida in stato di ebbrezza. Così come è stato predisposto immediatamente il ritiro della patente come prevede la normativa nazionale.

I feriti

Due i feriti dello schianto di ieri sera: il conducente della Toyota Auris che era ferma allo stop e che è stata travolta e si è ribaltata nell’incidente e una donna che si trovava a bordo di una Lancia Y che è stata la prima auto a essere colpita dall’Alfa Mito “impazzita”.

