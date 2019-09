Insospettito dai presunti tecnici un anziano proprietario dell’abitazione di via Trieste ha chiamato il consigliere comunale Antonio Lombardi, segnalando i suoi dubbi

Un controllo all’impianto elettrico

Controllare l’impianto elettrico a causa di numerosi cali di tensione nel quartiere, è stata questa la motivazione illustrata dai sedicenti tecnici al pensionato, proprietario dell’abitazione di via Trieste, nella mattinata di giovedì 19 settembre. Una scusa che ha insospettito l’uomo quando si è trovato di fronte agli addetti mandati – secondo il racconto – dal Comune di San Mauro. Alcuni mesi fa infatti, con il medesimo travestimento, alcuni malviventi avevano rubato da un suo parente, sempre nel quartiere Oltrepo.

Un anziano sventa la truffa dei finti tecnici

Per questo motivo li ha fatti attendere alla porta, mentre chiamava il consigliere comunale Antonio Lombardi segnalando cosa stesse capitando. «Al telefono mi ha raccontato tutto molto velocemente, ma abbastanza dettagliatamente da farmi sorgere alcuni dubbi – racconta il capogruppo di San Mauro Domani -. Ho chiamato immediatamente l’ufficio tecnico, verificando che il Comune non avesse mandato alcun addetto per questi controlli». Da qui, la certezza: quei due uomini erano truffatori.

Pericolo sventato, malviventi in fuga

«Un ringraziamento va ai carabinieri della stazione di San Mauro che, dopo un minuto esatto dalla mia segnalazione, si sono recati sul posto – commenta Lombardi -. Truffa sventata, anche se i malviventi si sono dati alla fuga. La raccomandazione è quella di prestare sempre massima attenzione».