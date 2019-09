Uomo disperso in difficoltà mentre cercava i funghi. Recuperato dai Vigili del fuoco del Comando di Torino a Chialamberto questa mattinata, domenica 8 settembre 2019.

Uomo disperso mentre cercava i funghi

Questa mattina, domenica 8 settembre 2019 a Chialamberto, comune della Val Grande sopra Lanzo Torinese, un uomo in difficoltà mentre cercava i funghi ha chiesto aiuto ai soccorsi. Ha immediatamente chiamato il 112.

I soccorsi

I Vigili del fuoco del Comando di Torino sono intervenuti per salvare un uomo che, nell’affrontare un sentiero impervio per cercare dei funghi, si trovava in difficoltà e chiedeva aiuto con il telefono. La sala operativa utilizzando l’applicativo Geolovvvf comunicava alle squadre di soccorso l’esatta posizione. L’elicottero drago 66 del reparto volo Piemonte individuava il malcapitato mentre da terra la squadra volontari di Mathi e quella dei saf lo raggiungeva. Un soccorritore calato con il verricello assicurava con un imbragatura l’uomo riportandolo a valle in buone condizioni.

