Uomo nudo aggredisce due donne ma il 112 non aiuta. E’ successo nelle prime ore del mattino di domenica 5 a Torino.

Uomo nudo aggredisce due donne ma il 112 non aiuta

La notizia è singolare di suo, riguarda Torino, la riportiamo perché mette a nudo (è proprio il caso di dirlo) le criticità del centralino Nue regionale, il 112. Nelle primissime ore di domenica 5 agosto il Nue 112 è stato contattato da una donna che, insieme ad un’amica era importunata da un uomo di colore. Questi si era denudato, in una successiva dichiarazione viene detto che si è pure masturbato e poi ha colpito con una manata al volto una delle due signore che si trovavano in via San Massimo, a quell’ora deserta. Alla violenta reazione delle sue vittime, che si sono messe a gridare, il balordo si è poi allontanato.

Troppe domande dal centralino Nue

Ma la notizia è che, nel frattempo, l’operatrice del 112 ha tempestato di domande la donna al telefono, senza attivare nessuna pattuglia delle forze dell’ordine. Al punto che alla fine la cittadina in difficoltà ha chiuso la comunicazione dopo circa un minuto di tentativi di spiegarsi. Successivamente le due donne hanno sporto denuncia ai carabinieri per l’aggressione.

La polemica

La polemica sta proprio qui. Il servizio 112 ha replicato che la chiamante non è stata collaborativa ed ha dato delle indicazioni lacunose. Resta il fatto che con un intervento rapido l’uomo poteva ancora essere rintracciato e arrestato.

Potrebbero interessarti anche:

112, un numero unico per le emergenze

emergenze evitare le chiamate inutili

numero emergenze. arriviamo troppo tardi