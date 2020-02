Uomo picchia la compagna, la figlia della donna assiste e chiama i soccorsi che arrestano il 44enne rumeno.

Nella serata di martedì, gli agenti della Squadra Volante intervengono nel quartiere Madonna di Campagna per la richiesta di una ragazza che segnala una lite tra sua madre e il compagno.

L’aggressione

Una volta sul posto gli agenti apprendono che l’uomo, un cittadino rumeno di 44 anni, aveva percosso la vittima prima spintonandola e poi colpendola con un calcio e con un pugno.

La vicenda

Tutto era iniziato a cena a casa di amici quando l’uomo aveva iniziato ad insultare e minacciare la donna. Questi comportamenti erano proseguiti di ritorno a casa quando il quarantaquattrenne aveva inveito

contro la sua compagna sull’autobus in presenza di altre persone. Giunti nei pressi dell’abitazione, le escandescenze dello straniero erano sfociate nell’aggressione prima descritta. Dal racconto della vittima, emerge poi che non si trattava di un episodio isolato. Tali condotte, infatti, si erano ripetute in passato soprattutto quando l’uomo non era sobrio a causa dell’alcool.

Arrestato

A seguito dei fatti, gli agenti della Squadra Volante arrestato il cittadino rumeno per maltrattamenti in famiglia.