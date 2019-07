Nei giorni scorsi la delibera della Giunta comunale dopo il lavori di restyling.

Via Roma è ufficialmente pedonale

Dopo i lavori di riqualificazione del centro storico settimese, che hanno comportato il restyling di via Roma – nonostante le iniziali polemiche sul progetto urbanistico -, via Roma è ormai una strada pedonale da alcuni mesi. Sono state numerose, in questo senso, le modifiche alla viabilità in tutta l’area centrale di Settimo, per consentire agli automobilisti di raggiungere la stazione ferroviaria di piazza Pagliero.

La delibera di Giunta

Lo scorso 16 luglio 2019, la Giunta della neo sindaca Elena Piastra, ha deliberato la presa d’atto delle necessarie modifiche relative all’inquadramento della via settimese nel contesto delle norme del Codice della Strada. Considerato che l’articolo 7, comma 9, del Decreto Legislativo 30/04/1992 nr. 285 (Codice della Strada) demanda alla Giunta comunale l’approvazione delle aree pedonali cittadine.

La decisione

La delibera di Giunta assunta e votata lo scorso 16 luglio, pertanto, prende atto delle modifiche necessarie e, nell’ordine prende alcuni provvedimenti: