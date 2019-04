Da domani, mercoledì 10 aprile, via Roma chiude al traffico per il cantiere dei lavori di pedonalizzazione della via.

Via Roma chiude al traffico

Attenzione automobilisti! Da domani, mercoledì 10 aprile e fino al prossimo 20 maggio, via Roma a Settimo chiuderà al traffico. Il motivo è l’avvio del cantiere per la pedonalizzazione della direttrice del centro storico che porta fino alla stazione ferroviaria di piazza Pagliero. Un intervento urbanistico di cui si discute da anni e che, nelle prossime ore, prenderà finalmente il via. Per consentire l’avvio del cantiere quindi, nel tratto tra via Mazzini e via Verdi, sarà interrotta la circolazione veicolare. Nel corso delle ultime ore, ancora, sono già stati posizionati i cartelli di avviso alla popolazione. Anche perché, insieme al divieto di transito, sarà in vigore anche quello di sosta.

Il progetto al via

Come detto, il progetto per la pedonalizzazione di via Roma è una vicenda che si trascina da anni. I lavori sono infatti previsti da molto tempo e hanno subito alcuni importanti “stop”. In particolare si ricorda quello della scorsa estate quando Governo e Parlamento avevano, di fatto, bloccato la possibilità di accedere ai finanziamenti previsti dal Bando Periferie che avrebbero, in una certa misura, assicurato i fondi necessari alla realizzazione del cantiere.

Cosa prevede il nuovo look di via Roma?

Il nuovo look della via Roma pedonale comporterà il rialzo della pavimentazione stradale al livello dell’attuale marciapiede, con relative finiture in asfalto stampato, compresi gli attraversamenti pedonali. Tra le migliorie che prenderanno forma c’è anche l’implementazione dei percorsi tattili per ipovedenti. Ma non solo, perché secondo quanto annunciato dall’Amministrazione, che ha più volte incontrato gli operatori commerciali della via, saranno inoltre sostituiti i corpi illuminanti con appositi lampioni a led. Lo stesso vale anche per l’arredo urbano che dovrà necessariamente essere ammodernato, viste le condizioni attuali spesso precarie. Così come la pavimentazione che sarà in «marmette autobloccanti».

Modificata la viabilità, ecco cosa cambia

Di seguito ecco tutte le prescrizioni alla viabilità che sono state stabilite con l’ordinanza 83 del Servizio di Polizia Municipale e riguardante il periodo compreso tra il 10 aprile e il 20 maggio. Sono quindi previste: