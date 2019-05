Adunata Alpini a Milano, la sfilata delle Penne Nere ha invaso la città. Sono più di 500mila le persone presenti oggi, domenica 12 maggio 2019.

Adunata Alpini a Milano

Un super weekend di festa quello che si sta svolgendo a Milano da venerdì 10 ad oggi, domenica 12 maggio 2019. Tantissime le Penne Nere giunte da tutta Italia per la tradizionale adunata annuale che per quest’anno ha scelto la Lombardia. E tantissimi anche i gruppi della Provincia di Torino e Vercelli presenti alla manifestazione.

La sfilata della domenica

L’appuntamento clou è quello di oggi, domenica 12 maggio, giorno durante il quale si svolge la tradizionale sfilata. Prima l’ammassamento negli spazi assegnati Via Manin, Bastioni di Porta Venezia, viale Majno, corso Venezia, via Palestro, poi gli onori alla massima autorità presente e poi la sfilata. Tantissimi coloro che sono presenti per assistere ad una delle manifestazioni italiane più belle ed emozionanti.

