Al Gobetti corsi di teatro per adulti e bambini

Corsi di teatro al Gobetti di San Mauro, un percorso di laboratori pensato per adulti e bambini che vogliono mettersi in gioco

Non solo grandi spettacoli, al teatro Gobetti si alza il sipario sui corsi per adulti e bambini. Si tratta di veri e propri laboratori teatrali che cominceranno a novembre. Il claim della stagione Voglia di TeAtro diventa anche lo slogan dei corsi che mirano alla formazione e alla socializzazione.

Su prenotazione, lunedì 28 ottobre alle 19, ci sarà una lezione di prova gratuita per gli adulti: un percorso pensato per tutti coloro che vogliono mettersi in gioco attraverso il teatro e scoprire le proprie potenzialità espressive. Indagare la sfera emotiva, la relazione con gli altri, l’uso del corpo e della voce, le tecniche dell’improvvisazione per potenziare la creatività, la conoscenza di se e del proprio corpo. L’obiettivo di questo progetto laboratoriale è dare a chiunque la possibilità di acquisire alcune tecniche attoriali attraverso il divertimento e la socializzazione. Divertirsi utilizzando il teatro come forma artistica di espressione, per essere più consapevoli di sé stessi, mettersi in relazione con l’altro con maggiore facilità e prendere coscienza dello spazio e del nostro corpo in movimento.

L’insegnante sarà Matteo Anslemi

Il laboratorio è condotto dall’attore e regista torinese Matteo Anselmi, diplomato alla scuola del Teatro Stabile del Veneto e prima al Liceo Artistico per l’Arte e lo Spettacolo del Teatro Nuovo di Torino. Ha studiato con registi e attori di fama nazionale come Adriana Innocenti, Piero Nuti, Anna Maria Guarnieri, Pier Luigi Pizzi, Luca Lazzareschi, Emiliano Bronzino, Juri Ferrini, Giorgio Sangati, Giuseppe Emiliani, Fabrizio Gifuni e Daniele Salvo. Come attore ha lavorato al fianco di registi del calibro di Gigi Proietti, Piero Maccarinelli, Emiliano Bronzino, Andrea Baracco, Robert Talarcyck, Myriam Tanant e Lia Chiappara. Vince nel 2016 il premio Accomazzo dedicato a Vittorio Alfieri come miglior interprete under35 e nel 2006 il concorso Agon giovani talenti come miglior attor giovane. Dal 2017 collabora stabilmente come assistente alla regia di Alberto Paloscia, tra le cui esperienze si annovera La forza del destino di Verdi al teatro Nazionale di Belgrado. Nella stagione 2018 firma la regia di Nabucco di Verdi al Teatro Goldoni di Livorno e di Macbeth #homoinstabil, spettacolo di contaminazione tra prosa e opera, al Teatro Nuovo di Torino. Nel 2019 è primo assistente di Pier Luigi Pizzi per l’opera Madama Butterfly al Teatro Regio di Torino.

A novembre la prova per i più piccoli

A novembre ci sarà anche una lezione di prova gratuita per la fascia dei più piccoli: un percorso per avvicinare ed educare al mondo del teatro evidenziandone le ricchezze e le potenzialità che gli appartengono.

Info e iscrizioni: cinema teatro Gobetti – via Martiri della Libertà 17. E’ possibile contattare il numero 011 0364114 o scrivere a cinemateatrogobetti@gmail.com.