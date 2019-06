Si è tenuta nella mattinata di domenica la biciclettata che ha attraversato la città organizzata dal gruppo Alpini di Settimo

La quarta edizione di Alpininbici

Nella mattinata di domenica si è tenuta la quarta edizione di “Alpininbici”, la manifestazione sportiva non agonistica organizzata all’insegna dell’amicizia e dell’ecologia organizzata dal Gruppo Alpini di Settimo Torinese. Nella sede locale di via Palestro si sono radunati tutti i partecipanti per effettuare l’iscrizione. Una volta effettuate le iscrizioni, nella sede degli Alpini c’è stato l’Alzabandiera, un momento molto importante e carico di significato durante il quale tutti si sono raccolti sotto le note dell’inno nazionale. Presente alla partenza il vicesindaco Giancarlo Brino che ha voluto sottolineare la vicinanza dell’amministrazione all’associazione settimese.

Il percorso

Più di cinquanta biciclette hanno poi percorso il tragitto tracciato per l’occasione, una distanza totale di 12 Km circa. A seguire la carovana di biciclette vi erano anche dei volontari della Croce Rossa e dei membri dell’associazione Legambiente Settimo. Il percorso è cominciato in via Palestro e, dopo una pausa presso l’Azienda Agricola di eliccicoltura di Sergio Canalis in Frazione Mezzi Po, si è concluso con la Santa Messa presso la Parrocchia San Guglielmo Abate. Una volta rientrati in sede, il Gruppo Alpini ha proposto come da consuetudine il Pranzo Alpino per tutti i partecipanti.