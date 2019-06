Si terrà domenica 9 giugno la manifestazione “Bicincontriamocinbici” organizzata dal Comitato di Settimo Torinese della Croce Rossa

37esima edizione di Bicincontriamocinbici

Anche quest’anno il Comitato di Settimo Torinese della Croce Rossa organizza la manifestazione “Bicincontriamocinbici”, giunta ormai alla sua trentasettesima edizione. Si tratta del 37esimo appuntamento di questo evento, ormai una vera e propria tradizione per tutti i settimesi. Si terrà Domenica 9 giugno e come al solito coinvolgerà tutti i partecipanti in una biciclettata per le vie cittadini.

Il programma

Tutti possono partecipare, il ritrovo è previsto in Piazza della Libertà alle ore 9.30. Grandi e piccoli, con un contributo di 3 euro, potranno ritirare il pettorale di partecipazione e un buono che da diritto ad un piatto di pasta presso lo stand gastronomico della Croce Rossa sito all’Arrivo. La partenza è prevista per le ore 10 circa e lungo il percorso sono previste alcune tappe intermedie.

L’arrivo in Borgata Paradiso

La biciclettata si concluderà in Borgata Paradiso, dove sarà possibile acquistare la tradizionale grigliata da consumare presso i padiglioni allestiti. Il pomeriggio prevederà svariati eventi a partire dalle attività ludiche rivolte ai più piccoli, l’esibizione del Gruppo Cinofilo e la sottoscrizione a premi rivolta a tutti i partecipanti. Al termine della giornata verrà scelto un partecipante che vincerà una bicicletta.