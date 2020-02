Carnevale di Crescentino, tutto il programma del weekend. Una festa molto attesa che avrà inizio oggi pomeriggio, sabato 15 febbraio 2020.

Oggi, sabato 15 febbraio si apriranno ufficialmente i festeggiamenti del 46° Carnevale Storico Crescentinese: è in programma infatti il carosello della Banda Musicale di Sant’Antonino di Saluggia che, a partire dalle ore 14.30, percorrerà le principali vie cittadine invitando tutti a scendere in strada per fare festa. Poco più tardi, dal parco Tournon prenderà il via il corteo storico con il Conte Tizzoni, scortato dai suoi due armigeri, con i gonfaloni dei rioni crescentinesi, accompagnati dal gruppo Trombe e Tamburi reali alla Corte di Re Arduino di Cuorgnè. Alle ore 16, il momento più atteso della giornata: dalla loggia centrale del Palazzo Municipale solenne cerimonia pubblica di incoronazione della Regina Papetta, con la partecipazione della Magnifica Confraternita delle Regine Papetta e dei Conti Tizzoni paludati con i tradizionali mantelli neri. Interverranno Gianduja e Giacometta dell’Associassion Piemonteisa, la Ravisera di Vische, Bicciolano e Bela Majin di Vercelli e le maschere ufficiali dei principali carnevali piemontesi. In serata Cena di Gala di Carnevale nel salone delle feste della Tenuta Villarosa. Durante la serata si ballerà sulle note di Fabry dj.

La sfilata della domenica

Domani, la domenica di carnevale, 16 febbraio, si aprirà alle ore 10 con l’arrivo della delegazione vischese in piazza Caretto. A seguire passeggiata musicale lungo le vie cittadine della Regina Papetta e del Conte Tizzoni con la loro corte e le autorità civili di Crescentino e Vische. Alle 10.30 cerimonia di alzabandiera de «La Biricchina», la bandiera del Carnevale Storico Crescentinese, simbolo del buonumore, che verrà issata sul pennone di piazza Garibaldi. Alle ore 11, nella Chiesa parrocchiale dell’Assunta, il parroco don Edoardo celebrerà la Santa Messa con la partecipazione della corte carnevalesca. Al termine della funzione religiosa, in piazza Vische, spettacolo della Banda Folkloristica di Santhià, con gruppo tamburi e majorettes. Nel pomeriggio, alle ore 14.15, proclama della Regina Papetta dal balcone del Municipio e tradizionali rintocchi della Campana dell’Alleanza Crescentino – Vische 1529. Alle ore 14.30 circa, partirà il Gran Corso Mascherato con la partecipazione dei gruppi folkloristici e di una selezione dei carri allegorici più scenografici del Piemonte. Al termine della sfilata cerimonia di ammainabandiera de «La Biricchina» in piazza Garibaldi. I festeggiamenti proseguiranno quindi lunedì 17 e giovedì 20 febbraio quando, la Regina Papetta e il Conte Tizzoni faranno visita agli Enti, alle Scuole e agli Istituti cittadini. Sabato 22 febbraio, nel pomeriggio, festa dei bambini in oratorio e domenica 23 febbraio, alle ore 11, partecipazione di Regina Papetta e Conte Tizzoni alla fagiolata benefica in piazza Garibaldi. La novità del 2020 sarà il “Coriandolo Street Food” con gli stand mangerecci che sabato 15 e domenica 16 febbraio saranno installati in corso Roma per tutto il periodo della festa.

Il saluto del Presidente

«È inutile nascondere l’emozione che provo nel presentare l’edizione 2020 del Carnevale Storico Crescentinese. – spiega Andrea Bazzano, presidente dell’associazione I Birichin, alla regia del Carnevale Storico Crescentinese – Mai come in questo momento sento il peso della storia e della tradizione che, insieme alla mia formidabile squadra dei Birichin, stiamo portando avanti con tanta passione. Novantuno anni di storia non sono cosa da poco e ci proiettano di diritto tra i più importanti Carnevali Storici del Piemonte, insieme a Città come Varallo Sesia, Oleggio e Vercelli, col quale ci lega una profonda amicizia. In questa occasione voglio ricordare i presidenti che mi hanno preceduto in questo ruolo, senza il quale oggi il Carnevale di Crescentino non sarebbe quello che è, ed in particolare il Cav. Giuseppe Fasciola, il prof. Piero Bosso ed Enzo Cena, che per tanti anni sono stati alla guida della manifestazione più antica della Città, insieme ai tanti volontari che si sono succeduti negli anni. Vi aspettiamo tutti, sabato 15 e domenica 16 febbraio, per vivere con noi questi giorni di festa. Sabato 15 febbraio, dalle 15, con il corteo storico lungo le vie cittadine, il tradizionale proclama dello “Ius Primae Noctis” a cui darà lettura il Conte Tizzoni, un momento che caratterizza da sempre la nostra manifestazione, ma soprattutto la solenne cerimonia pubblica di Incoronazione della Regina Papetta dalla loggia centrale del Palazzo Municipale.

E poi domenica 16 febbraio, dalle 14.30, per il gran Corso Mascherato con la partecipazione di bande musicali, pifferi e tamburi, gruppi folkloristici ed una selezione dei carri allegorici più scenografici del Piemonte presentati sul palco di piazza Garibaldi dalla star di Telecupole Sonia De Castelli. Interverranno anche Gianduja e Giacometta dell’Associassion Piemonteisa.

Per quella che dal 1929 è conosciuta come la sfilata più allegra del Piemonte l’ingresso sarà ad offerta».