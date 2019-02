Carnevale di Ivrea, programma di domenica 17 febbraio. Inizia una delle manifestazioni più famose di tutto il Piemonte come spiegano i colleghi de il Canavese.

Carnevale di Ivrea

Ecco il programma di domenica 17 febbraio terzultima domenica in vista del clou del Carnevale di Ivrea. Alle 09.15 Fagiolate. Distribuzione dei fagioli grassi presso le Fagiolate di Bellavista (viale Kennedy) e San Giovanni (piazza Boves). Visita del Generale, dello Stato Maggiore e dei Pifferi e Tamburi alle Fagiolate. Poi alle 10.40 Presa in consegna del Libro dei Verbali in piazza Freguglia. Il Sostituto prende in consegna dal Gran Cancelliere il Libro dei Verbali sul quale dovranno essere annotati tutti gli accadimenti del Carnevale.

Tanti eventi già in mattinata

Con lo scoccare delle 11.00 L’Angolo dei cibi del Carnevale in piazza Ottinetti. A partire dalla tarda mattinata fino alle 17.30 distribuzione di polenta e merluzzo a cura del Comitato della Croazia e fagioli grassi con la Fagiolata Benefica del Castellazzo. Oltre ai piatti della tradizione nel pomeriggio verranno distribuiti dolci tipici. Poi alle 11.30 Prise du Drapeau in piazza di Città. Antica cerimonia militare della consegna della bandiera all’Alfiere dello Stato Maggiore all’inizio di ogni campagna, parata dello Stato Maggiore e dei Pifferi e Tamburi.

Nel pomeriggio le alzate

Le Alzate degli Abbà iniziano alle 14.30. Il corteo preceduto dall’ufficiale addetto alle Bandiere, si reca presso l’abitazione dei piccoli Priori dei Rioni di San Grato, San Maurizio, Sant’Ulderico, San Lorenzo e San Salvatore. Gli Aiutanti di Campo alzano l’Abbà dal balcone mostrandolo alla folla al suono dei Pifferi e Tamburi mentre il Generale saluta militarmente. Il Sostituto legge il verbale e lo fa firmare all’Abbà, ai genitori, al Generale e ai testimoni.

Nel dettaglio:

ore 14.30

Parrocchia di San Grato

ore 15.00

Parrocchia di San Maurizio

ore 15.30

Parrocchia di Sant’Ulderico

ore 16.00

Parrocchia di San Lorenzo

ore 16.30

Parrocchia di San Salvatore

ore 17.30

Generala in piazza Città. Al termine del giro i Pifferi e Tamburi eseguono la Generala in onore del Generale.

