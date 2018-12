Concerto di Natale con il collettivo “La stanza di Greta” domenica 23 dicembre alle 16 a Settimo Torinese.

Concerto di Natale

Tutto pronto per il Concerto di Natale, performance di riuso eco musicale ad opera del collettivo “La stanza di Greta”. L’appuntamento è per domenica 23 dicembre alle 16 in via Regio Parco.

Mercatino organizza l’evento

Ad organizzare l’evento è il franchising MERCATINO compra vendita usato di Settimo Torinese. Durante la manifestazione, inoltre, sarà servito pandoro e panettone a tutti i presenti.

C’è anche un regalo

E non poteva mancare uno splendido regalo di Natale: un buono regalo Barò Cosmetics (fino ad esaurimento scorte).

