Concorso internazionale di Musica da Camera Luigi Nono, domani, domenica 27 ottobre le premiazioni al teatro “La Suoneria” di Settimo Torinese.

Porte aperte gratuitamente domenica 27 ottobre al teatro “La Suoneria” di Settimo Torinese (via Partigiani 4) per le finali e il concerto dei premiati del Concorso internazionale di Musica da Camera Luigi Nono, organizzato dagli Amici per la Musica. Dopo le eliminatorie di venerdì e sabato che hanno visto confrontarsi 92 giovani concorrenti giunti a da tutto il mondo, saranno sei Solisti e sei Gruppi a confrontarsi per la vittoria e per i premi speciali.

Le finali si svolgono dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17. La proclamazione dei vincitori e il concerto dei premiati sono alle 21, sempre al teatro “La Suoneria”. Sarà anche l’occasione per proclamare il vincitore del VI edizione del Premio di Composizione, che ha visto la partecipazione di 81 compositori (per quasi il 60% stranieri) al di sotto dei 40 anni d’età. Finali e concerto sono a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

