Con il primo spettacolo di sabato 12 ottobre inizia la seconda stagione firmata E20inscena al Cinema Teatro Gobetti di San Mauro.

La nuova stagione del Cinema Teatro Gobetti

Inizia la seconda Stagione firmata E20inscena al Cinema Teatro Gobetti di San Mauro Torinese, intitolata “Voglia di TEatro”. Una Stagione Teatrale ricca di appuntamenti di grande spessore e livello culturale: da Maria Rosaria Omaggio con lo spettacolo su Oriana Fallaci al Decameron di Boccaccio interpretato da Tullio Solenghi, dalla prima nazionale di Anna Mazzamauro e Cristina Bugatty al balletto Carmen e Bolero della Compagnia Nazionale Raffaele Paganini e Almatanz di Luigi Martelletta, dalla commedia con Franco Oppini a Maurizio Micheli. Grandi produzioni teatrali, tra tutte il Teatro Franco Parenti di Milano, che arrivano a San Mauro per replicare o debuttare

L’apertura di stagione

Il primo spettacolo si terrà sabato 12 ottobre ed è affidato a Maria Rosaria Omaggio con lo spettacolo “Le parole di Oriana” Omaggio a Fallaci in concerto. Un’occasione per capire meglio non solo cosa ha veramente detto, ma anche chi è stata e come ha letto la seconda parte del secolo scorso la giornalista, la scrittrice, la donna, il personaggio italiano forte e conteso e, forse, più famoso nel mondo.

Gli ospiti del 2019

Un calendario ricco di sorprese e di grandi conferme. Una rassegna che si articolerà tra il 2019 ed il 2020 portando sul palco del Gobetti tantissimi artisti tra cui: Maria Rosaria Omaggio, Tullio Solenghi, Anna Mazzamauro e Cristina Bugatty, Maurizio Micheli, Galatea Ranzi, Compagnia Nazionale Raffaele Paganini, Franco Oppini e Miriam Mesturino, Marco Cavallaro, Margherita Fumero e tanti altri.

