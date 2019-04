Oggi, giovedì 25 Aprile in tutta Italia, o almeno in quasi tutti i Comuni, si festeggia la Liberazione. La Liberazione dal Nazifascimo.

Festa della Liberazione

In moltissime città d’Italia oggi, giovedì 25 Aprile è stato festeggiato il 74esimo anniversario della Liberazione della nazione dal Nazifascismo. Una manifestazione che si è svolta anche a Chivasso e a Settimo Torinese. Presenti le autorità civili e militari, le associazioni d’arma e tutte quelle che operano sul territorio.

Appuntamento a Chivasso e in frazione

Prima a Castelrosso e poi a Chivasso, la popolazione ha voluto ricordare questo momento molto importante. La fine di una dittatura e l’inizio di una nuova vita per tutti coloro che sino a quel tempo avevano vissuto il regime fascista.

Anche Settimo

Anche la città di Settimo Torinese in questo giorno ha voluto ricordare il grande sacrificio per liberare l’Italia dalla dittatura. Una festa alla quale hanno partecipato in numerosi questa mattina.

LEGGI ANCHE LE ALTRE NOTIZIE DE LA NUOVA PERIFERIA

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOSTRE NOTIZIE! COME?

Iscriviti al nostro gruppo Facebook La Nuova Periferia

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale La Nuova Periferia: clicca “Mi piace” o “Segui” e gestisci impostazioni e notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia!