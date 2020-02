Gran Carnevale di Settimo, oggi, domenica la sfilata dei carri allegorici . Il momento clou dei festeggiamenti è oggi domenica 16 febbraio quando Settimo sarà i febbraio, invasa da carri allegorici coloratissimi.

Gran Carnevale di Settimo

Per il Gran Carnevale 2020: a partire dalle 14 i gruppi mascherati stanno percorrendo via Castiglione (area mercatale), via Generale Dalla Chiesa, via Nobel per svoltare a sinistra per via San Mauro, corso Agnelli, via Torino, piazza Campidoglio, dove verranno consegnati gli attestati di partecipazione. La sfilata poi prosegue in via San Mauro, via Nobel, via Generale Dalla Chiesa, via Castiglione con arrivo nell’area mercatale.

Lo spettacolo

Alle ore 15 in via Torino e in piazza Campidoglio risate a crepapelle con il comico Andrea Carlini: in caso di maltempo l’evento si svolgerà al Centro Bosio, invia Galileo Ferraris 37, alle ore 21. Evento ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Ma non è finita qui, perché domenica 23 febbraio il Centro di Studi Settimesi propone il Gran Polentone, con distribuzione di polenta e salsiccia ad offerta a partire dalle ore 12 in via Cuneo 2, nel cortile della parrocchia San Giuseppe Artigiano.

Sempre il Centro di Studi Settimesi ha organizzato il Process dla Veja (processo di Carnevale): l’appuntamento è per lunedì 24 febbraio alle ore 21 nel salone parrocchiale Santa Maria in via Don Gnocchi 2.

Fino al 1° marzo in piazzale Freidano sarà presente il Luna Park, con moltissime e bellissime attrazioni per tutte le età.

Dal 15 al 28 febbraio all’Ecomuseo del Freidano in via Ariosto 36bis verrà allestita la mostra Datemi una maschera, a cura di Arteinognidove e Associazione Ala (ex allievi del Liceo Artistico) in collaborazione con Associazione Arte Totale: l’apertura al pubblico è prevista il sabato e la domenica dalle ore 15 alle ore 19.