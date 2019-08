Greta Marengo, la miss con la passione del cinema. Sanmaurese di nascita, ha appena 18 anni. A settembre sarà a Taormina per la finalissima.

Greta Marengo, la miss

E’ giunta alla 31^ edizione “Una Ragazza per il Cinema” della Regione Piemonte, la kermesse più importante e ambita per le ragazze che desiderano intraprendere una carriera nel mondo della moda, della pubblicità ma soprattutto del cinema.

Il concorso

Un concorso che si differenzia dagli altri perché non premia solo la bellezza ma individua, attraverso numerose selezioni, aspiranti attrici, dotate di talento, personalità e dalle precise caratteristiche professionali, offrendo realmente l’opportunità di crescita professionale, grazie alle strette collaborazioni nel mondo dello spettacolo e del cinema.

Quindici le ragazze che hanno sfilato nella splendida cornice dell’Ac Hotel Marriott, a Torino, per la Finalissima Regione Piemonte del concorso organizzato da Antonio Lo Presti e Daniela Eramo, che porterà alla Finale Nazionale che si terrà al Teatro Antico di Taormina l’8 settembre 2019. E ad aggiudicarsi la fascia, una ragazza di San Mauro, Greta Malengo, 18 anni, al quinto anno del liceo Coreutico e Teatrale del Teatro Nuovo di Germana Erba. Greta è stata incoronata da un’attenta giuria selezionata dalla infaticabile Mirella Rocca a cui anche quest’anno è stata affidata la Direzione Regionale.

Mirella oltre che un’affidabile talent scout, dedica molto tempo a tutte le ragazze per far in modo che possano entrare nel mondo della moda, del cinema e dello spettacolo. «Auguro a loro di vivere questa splendida opportunità che la vita offre e di crederci sempre perché prima o poi si apre quella porta per la realizzazione i propri sogni».

E di sogni ne parliamo con la bellissima Greta Malengo tra le mura della sua cameretta a San Mauro. Questo bellissimo sorriso disarmante e la sua naturale eleganza hanno conquistato la giuria e decretata finalista Regionale per “Una Ragazza per il Cinema”.

Le parole della giovane

«Tanta emozione – racconta Greta -, eravamo tutte brave e non mi aspettavo di vincere la finale Regionale, sono scoppiata a piangere e ho subito abbracciato la mia famiglia e Matteo, il mio fidanzato. E’ grazie al loro sostegno che riesco a migliorare nel realizzare questo mio grande sogno».

Un sogno che nasce quando Greta aveva solo 4 anni. «Mamma e papà mi portarono a vedere uno spettacolo di uno zio attore e li rimasi innamorata del palcoscenico. Iniziai a frequentare la danza e il nuoto sincronizzato. Solo dopo al termine delle scuole medie ho visto in televisione che pubblicizzavano il liceo Coreutico e Teatrale del Teatro Nuovo e da li ho iniziato a realizzare i miei sogni».

Un sogno che la porterà alla finalissima, l’8 settembre a Taormina per uno dei concorsi più importanti d’Italia, che non premia solo la bellezza ma il talento, anche se la nostra sanmaurese ha entrambi. «Il mio obiettivo è trovare sempre la forza di andare avanti, nonostante sia cosciente delle difficoltà da affrontare. Questo è un mondo difficile dove spesso si valuta solo la bellezza esteriore».

Un grande in bocca al lupo a Greta una ragazza semplice e completa che porterà a Taormina il suo talento a 360° con l’auspicio che si possa affermare attrice, così come già successo a molte ragazze di Mirella Rocca.

