Per la rassegna “Parole in tazza grande” si terrà oggi alle 18 l’incontro con Debora Bocchiardo, autrice del romanzo “Cieli d’Irlanda”

I Cieli d’Irlanda arrivano in Biblioteca

In biblioteca Archimede ripartono gli incontri “Parole in tazza grande”, la degustazione di libri e caffè per ascoltare le nuove proposte editoriali gustandosi un caldo caffè offerto da Archimede Caffè.

Martedì 5 Novembre alle ore 18 sarà possibile godersi la presentazione del quarto romanzo dell’autrice canavesana Debora Bocchiardo “Cieli d’Irlanda”, che racconterà le sua pagine agli studenti del Galileo Ferrari di Settimo Torinese. L’incontro sarà aperto al pubblico.

La storia di Molly Rivers

“Cieli d’Irlanda” è stato premiato tra i finalisti del premio “Mario Soldati” 2018, proposto dal Centro Pannunzio di Torino, ed ha vinto il premio Profumo d’Autrice nell’edizione 2019 del Premio Letterario di Cattolica.

Il libro, ambientato a Dublino, racconta la storia di Molly Rivers, giovane architetto, che si ritroverà a dover reinventare la sua vita. Ma non sarà la sola. In un contesto magico dopo aver perso il marito in un drammatico incidente. La sua esistenza è distrutta. Rimasta sola, la donna cerca di rimettere insieme i pezzi della sua vita e di ricominciare. Molly investe in una proprietà immobiliare praticamente in stato di abbandono poco a nord di Dublino Nella storia si incroceranno le esistenze di molte persone, mutevoli proprio come i cieli d’Irlanda.

Debora Bocchiardo si racconta

Debora Bocchiardo, nata a Ivrea, laureata in Lettere, è una giornalista da anni attiva nella promozione di eventi culturali e turistici. Tiene conferenze di Storia del Cinema in diverse Università delle Tre Età della provincia di Torino, ma anche per associazioni ed enti.

Per informazioni: info@bibliotecarchimede.it, telefono 011.8028.722/588.

LEGGI ANCHE LE ALTRE NOTIZIE DE LA NUOVA PERIFERIA

Iscriviti al nostro gruppo Facebook La Nuova Periferia

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale La Nuova Periferia: clicca “Mi piace” o “Segui” e gestisci impostazioni e notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia!