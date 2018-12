I presepi in mostra negli angoli più “nascosti” del paese. Quest’anno la manifestazione giunge alla sua quarta edizione.

I presepi in mostra

E’ la Mostra Itinerante dei Presepi Gassinesi, una manifestazione ideata dalla Pro Loco dal duplice scopo. Da un lato una kermesse in grado di legare la fede religiosa e il lato più sacro del Natale, all’idea di famiglia rappresentata dalla scena della natività e nella quale tutti possono riconoscersi.Dall’altro, invece offrire un percorso tra gli angoli più “nascosti” del paese, portando curiosi e visitatori alla scoperta di una Gassino inedita.

La manifestazione

Giunta alla sua quarta edizione, la kermesse durerà fino a gennaio inoltrato, permettendo a turisti e curiosi di visitare le installazioni dei dieci espositori e votare il più bel presepe di Gassino.

«L’idea è nata quattro anni fa – illustra il presidente Pro Loco Guido Savio – dall’intenzione di organizzare per il nostro Comune qualcosa che esprimesse lo spirito natalizio per tutti e di tutti. A questo si aggiunge l’obiettivo di mettere in contatto le persone con le realtà commerciali e i cittadini di Gassino, per creare una rete di nuove conoscenze».

I visitatori compongono la giuria

Alla fine del percorso, chi lo vorrà, potrà votare il presepe che ha preferito, attraverso la pagina Facebook: Associazione Turistica Pro Loco Gassino. Per votare sarà sufficiente mettere un like alla foto del presepe che lo ha più ha colpito, oppure esprimendo il proprio voto nelle cassette postali presso l’Erboristeria, il negozio di Stefania Lazzarotto in corso Italia, oppure da “Stock e fashion” in Piazza Chiesa. Le votazioni si chiuderanno alla mezzanotte del 15 gennaio, giornata conclusiva della manifestazione. Le premiazioni si terranno invece a fine gennaio, in data da destinarsi e probabilmente in Sala Consiliare. Gli interessati possono rimanere aggiornati seguendo la pagina social o il sito www.prolocogassino.it.