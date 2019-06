Dal 20 al 22 giugno si terrà tra le strade del centro storico settimese un festival di strada dedicato alla musica e all’arte

Settimo Street Parade

Ritornano le manifestazioni artistiche tra le vie del centro storico settimese con il nuovissimo Settimo Street Parade, un festival dedicato alla musica e all’arte di strada che si terrà tra il 20 ed il 22 giugno. Si parte sul main stage di piazza della Libertà giovedì 20 giugno con il techno drummer Dario Rossi e le sue fantasiose percussioni per poi passare a The Cyborgs venerdì 21 giugno, fino ad arrivare al principale ospite internazionale della rassegna: Jake Clemons, l’attuale sassofonista di Bruce Springsteen che lo accompagna con la mitica E Street Band

I Buskers e l’arte di strada

Le vie del centro storico saranno invase da esibizioni di diverse realtà Busker. Per i tre giorni della manifestazione, a partire dalle 18, vari angoli del centro saranno destinati alla rassegna Settimo Suona Crew, contest che coinvolge giovani cantautori e più navigate band del territorio. Si esibiranno in formazione Busker in seguito altri artisti: Manomanouche, I Surfoniani, Makepop Trio, Ukulele Turin Orchestra, Dodo & Charlie, Buskers Street Band e Esma. Piazza San Pietro in Vincoli sarà invece protagonista l’arte di strada con acrobati, mangiafuoco e street circus.