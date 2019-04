La mostra “Destinazione Luna” del Festival 365 per celebrare i 50 anni dal leggendario sbarco verrà ospitata dall’ex fabbrica in via Leinì

“Destinazione Luna”

La Siva di via Leinì sarà protagonista, dal 2 al prossimo 19 maggio, di un’esposizione che conferma i piani della Fondazione Ecm per rendere l’ex fabbrica diretta anche da Primo Levi, un luogo di divulgazione scientifica. Dopo l’inaugurazione della “nuova” palazzina, infatti, la Siva ospiterà la mostra intitolata «Destinazione Luna», nell’ambito del Festival dell’Innovazione e della Scienza 365. Una mostra per i 50 anni del leggendario sbarco sulla luna, con documenti, oggetti originali e modelli della Missione Apollo 11, con esperienze di realtà aumentata e proiezioni.

Il programma della mostra

Il 4 maggio dalle ore 16 ci sarà la conferenza stampa di presentazione con Luigi Pizzimenti, curatore della mostra. Nello stesso orario si terrà il laboratorio “Cartolina dalla luna”, costruzione e storytelling supportato dal Laboratorio Lego Education, dedicato ai bambini dai 6 anni. Dal 6 al 17 magio ci sarano invece visite guidate con personale esperto per gli istituti scolastici di primo e secondo grado. Previsti tre orari per le visite: alle ore 9.30, alle 11 e alle 14. Domenica 12 maggio dalle 16.30 ci sarà un appuntamento in tema di Domenicando in famiglia, “Raccondi di luna”, che presenterà ai bambini la luna come non l’anno mai vista grazie all’utilizzo di simulatori Stellarium e Celestia.

Gli orari d’apertura della mostra

La mostra sarà aperta dal 2 al 19 maggio 2019 da lunedì a venerdì, dalle ore 15.30 alle 18 mentre di sabato e di domenica sarà aperta dalle 14.30 alle 18. L’ingresso sarà gratuito e per eventuali informazioni aggiuntive è necessario contattare la mail eventi.archimede@fondazione-ecm.it.