Negozi aperti, musica liv edesibizioni circensi nel week end settimese organizzato dall’associazione InCentro e da Multiplay

La Settimo Street Parade

Con l’arrivo della bella stagione le vie del centro storico Settimese cominciano ad animarsi e ad ospitare le prime iniziative dedicate all’intrattenimento. Nel week end si è tenuto il nuovissimo “Settimo Street Parade”, un festival incentratol sulla musica e sull’arte di strada organizzato dall’associazione Settimo InCentro e da Multiplay. Il palco principale, allestito in Piazza della Libertà, ha visto alternarsi artisti di grande prestigio. Sul main stage si sono esibiti infatti il techno drummer Dario Rossi, i The Cyborgs ed il principale ospite internazionale della rassegna: Jake Clemons, l’attuale sassofonista di Bruce Springsteen.

La musica vince sulle nuvole

Purtroppo la manifestazione è stata accompagnata nelle sue prime due serate dalla pioggia che ha costretto l’organizzazione ad annullare il concerto dei The Cyborgs di venerdì. La musica però ha vinto sulle nuvole ed il suddetto concerto è stato affiancato a quello di Jake Clemons nella serata di Sabato.

Il commento degli organizzatori

«Di certo il maltempo non ci ha aiutato – racconta Giancarlo Amberti, presidente dell’associazione InCentro -. Questo festival però ci ha saputo sorprendere; la rassegna musicale è stata gestita con grande professionalità e cura da parte di Multiplay, gli artisti sono stati strepitosi e sabato in particolare è stato un grande successo. E’ difficile valutare l’andamento delle vendite, ma siamo tutti soddisfatti».

«Abbiamo voluto concentrarci sulla qualità – afferma Cosimo Ammendolia -, e siamo contenti di come la città ha recepito i concerti. Ringraziamo gli artisti per la disponibilità, in particolare i Cyborgs che sono restati in città per recuperare l’esibizione il giorno dopo».