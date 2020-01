Esposte al Torino Outlet Village, in occasione della straordinaria mostra Wonder China, la stupefacente serie di fotografie dell’artista Song Yon Ping dal titolo “My Parent”.

Al Torino Outlet Village le opere di Song Yon Ping

Esposte al Torino Outlet Village, in occasione della straordinaria mostra Wonder China, la stupefacente serie di fotografie dell’artista Song Yon Ping dal titolo “My Parent”. Le fotografie del grande maestro, sodale di Ai Wei Wei, con cui ha combattuto le battaglie per i diritti sociali nella Cina del dopo Mao, sono entrate da tempo nelle collezioni di due tra i maggiori musei del mondo: il Moma di New York e il Museo Getty di Malibu. Oggi le opere sono eccezionalmente esposte presso il Torino Outlet Village in occasione di Wonder China.

Song Yon Ping è presente a Torino Outlet Village non solo con le fotografie di My Parent, ma anche con una grande installazione composta da circa 300 dollari in metallo argentato, da calpestare e su cui passeggiare, in segno di disprezzo verso il denaro, oggi unica religione del nostro tempo, secondo l’artista.

Dopo New York e Malibu

L’installazione “Money“ arriva direttamente da New York dove è stata esposta nel 2019, e in precedenza alla Biennale di Venezia del 2015 e oggi in mostra a Torino Outlet Village, assieme ai Guerrieri di Xian, rivisitati da Zhang Hongmei e realizzati in bronzo ricoperto di tessuti colorati a creare suggestive reminiscenze degli originali colori, oggi ormai andati irrimediabilmente perduti, dei celebri guerrieri di terracotta.

Assieme a Zhang Hongmei, le fotografie di Zheng Yi presidente dell’associazione dei fotografi cinesi e recentemente esposte nella sua mostra personale tenutasi presso la Presidente Jimmy Carter Foundation di Washington ed oggi, esposte a Torino Outlet Village, offrono la visione di un mondo ormai in via di estinzione con i ritratti di alcuni tra i primi iscritti al partito comunista cinese, sopravvissuti alla lunga marcia. A questi ritratti fanno da contraltare le gioiose figure delle moderne China Girl, immortalate da Xu Deqi, uno dei più affermati maestri della Pop Art cinese ormai noto a livello internazionale. Questo insieme di Artisti, di alto livello, esposti a Wonder China in Contemporary Art di Torino Outlet Village, offrono un percorso di grande livello artistico, il quale rappresenta in maniera esaustiva oltre 40 anni di arte cinese. A completare la mostra video d’artista di Ai Weiwei, artisti quali Xiao Lu, Zhang Hongmei, Ma Liuming ormai entrati nella storia dell’arte internazionale e che collocano, Torino Outlet Village, di diritto, nel contesto dei luoghi dedicati non solo allo shopping ma anche al turismo culturale, quale grande patrimonio italiano.

Gli orari

Gli ospiti di Torino Outlet Village potranno visitare la mostra fino al 16 febbraio dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 19.00 e il sabato e la domenica dalle 11.00 alle 19.00. Ingresso gratuito.