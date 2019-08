Miss Valle d’Aosta è torinese e sogna di fare la giornalista d’inchiesta

Miss Valle d’Aosta è di Torino: il 6 settembre sarà in diretta su Rai1 per Miss Italia da Jesolo. Si tratta di Alessandra Boassi.

Miss Valle d’Aosta

“Mi è piaciuto ascoltare le ragazze, la loro energia. E’ l’energia di cui questo Paese ha bisogno ed è anche un motivo di orgoglio per la Valle d’Aosta e il Nord Ovest, per questa parte d’Italia così ricca di innovazione. Ben vengano iniziative come quella di oggi”. Lo ha detto il direttore de La Stampa, Maurizio Molinari, ospite d’onore e presidente di giuria in occasione dell’elezione di Miss Valle D’Aosta 2019 in un resort di Champoluc, dove la diciannovenne Alessandra Boassi ha conquistato la corona imponendosi su altre 17 concorrenti.