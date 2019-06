Torna l’appuntamento annuale con lo spettacolo dedicato agli studenti dell’associazione MySound, si terrà nella serata di venerdì in Suoneria

“Nota le note”

Per il dodicesimo anno l’associazione mySound festeggia la fine dei corsi musicali con “Nota le note”, concerto finale che trova ospitalità, come sempre, nel Combo della Suoneria di Settimo, in via Partigiani 4. L’evento è inserito in agenda per venerdì 7 giugno alle ore 21, con ingresso gratuito e prevede l’esibizione di band formate dagli allievi che hanno partecipato ai gruppi di musica d’insieme, oltre a performance soliste e alla partecipazione dei più piccoli (4-9 anni) che hanno seguito il corso di avvicinamento alla musica.

I docenti sul palco

A guidare le interpretazioni dei brani di vari generi della storia delle sette note sono i docenti dei corsi: Antonia Piccirillo, Giulia Firpo, Cosimo Morleo, Giovanni Stracuzzi, Ivano Gruarin, Fabrizio Fortunato, Ludovico D’Apollo, Barbar Pungitore, Alberto Varaldo, Andrea Paino, Rolando Nesta, Giorgio Masieri, Elisabetta Bosio e Vincenza Levatè.

In arrivo il campus estivo

Subito dopo “Nota le note”, l’associazione mySound si concentrerà sul campus estivo che si terrà il 2, 3 e 4 luglio a Volpiano, in frazione Cascine Malone 42. “Come ogni anno arriva l’estate, i pomeriggi sono più vuoti ma la voglia di suonare è sempre la stessa”. (info e iscrizioni: associazionemysound@gmail.com).