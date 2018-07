L’invito di Piero Pelù e Paola Turci al Festival di Fuori Tutti.

Festival Fuori Tutti, conto alla rovescia

Mancano ormai pochissime ore all’inizio dell’edizione 2018 del Festival musicale gratuito Fuori Tutti, storicamente ospitato nella cornice del parco De Gasperi e guidato dal direttore artistico Cosimo Ammendolia. Una tradizione giunta all’appuntamento numero 12 . Nonostante alcuni anni di “trasloco” in piazza della Libertà l’area resta la location più adatta ad accogliere i tantissimi spettatori.

Tutti i concerti

E ad aprire questo nuovo appuntamento con la musica e lo spettacolo ci penserà anche Piero Pelù. Uno dei grandi nomi della musica italiana, già ospite dell’edizione 2009 del Festival. Proprio con «Stazioni Lunari», la stessa produzione musicale che sarà proposta al pubblico giovedì 12. Pelù, infatti, salirà sul palco insieme a Nada, Ginevra De Marco (anche lei in scena con Stazioni Lunari nel 2009). E, anche, con Gianni Maroccolo, Massimo Zamboni, Giorgio Canali, Francesco Magnelli e Peppe Voltarelli. Ad aprire la serata, inoltre, ci saranno le canzoni d’autore di Pablo e il Mare e Guynea.

Paola Turci rockstar

Un altro grande nome che torna a Settimo in occasione di Fuori Tutti è quello di Paola Turci, già protagonista di Fuori Tutti 2011 con un concerto-intervista da tutto esaurito in piazza della Libertà e pronta a tornare sul palco settimese venerdì 13. Forte della sua nuova ascesa nelle classifiche musicali nazionali e dopo la partecipazione allo scorso Festival di Sanremo, la Turci farà cantare il pubblico settimese con le canzoni che l’hanno resa celebre in tanti anni di carriera.

Attesa per i Mellow Mood

Grande attesa anche per l’ultima serata di festa, quella di sabato 15 accoglierà nella cornice del De Gasperi i Mellow Mood, gruppo musicale ormai fenomeno del raggae «made in Italy» che sta appassionando gli amanti del genere di ogni generazione. Anche per loro ci sono grandi attese di successo. Sul palco di Fuoritutti porteranno “Large” il nuovo e recentissimo album dalla forte impronta roots, dalla scrittura onesta e sincera, ritmiche granitiche, caratterizzato da un approccio più live dato dalle registrazioni in presa diretta dei pezzi nello studio del sodale di vecchia data, dubmaster e architetto sonoro, Paolo Baldini. Per l’occasione i Mellow Mood saranno accompagnati dai local heros Poor Man Style e Madaski degli Africa Unite.

Piero Pelù e Paola Turci | I VIDEO

Sono proprio Piero Pelù e Paola Turci, due tra gli artisti di punta di questa edizione del Festival Fuori Tutti a invitare il pubblico settimese (e non) a partecipare ai concerti al Parco De Gasperi.

Ecco i video.

Piero Pelù per #fuoritutti2018 Un saluto e un invito da parte di Piero Pelù per la serata di Stazioni Lunari. #fuoritutti2018 giovedi 12 luglio dalle ore 20. INGRESSO GRATUITO. Pubblicato da FuoriTutti Festival su Venerdì 6 luglio 2018

Paola Turci #fuoritutti2018 Un saluto e un invito da parte di Paola Turci per il suo concerto di venerdi 13 luglio dalle ore 20. #fuoritutti2018. INGRESSO GRATUITO. Pubblicato da FuoriTutti Festival su Lunedì 9 luglio 2018