Ritornati in patria i 25 studenti francesi ospitati nelle scorse settimane dai ragazzi della Collodi. I settimesi partiranno a Maggio per la Francia

Rinnovato lo scambio culturale tra Settimo e Francia

L’Istituto Comprensivo Settimo IV, ovvero la scuola secondaria di primo grado Calvino, ha organizzato quest’anno la terza edizione del progetto che propone lo scambio culturale tra studenti settimesi e francesi. Sono 25 in totale i ragazzi che da Pélusin e Condrieu hanno visitato la nostra città ed a maggio saranno quelli della Collodi a partire.

Le attività formative

Durante il loro periodo di permanenza gli studenti in visita sono stati accolti a braccia aperte nella città della torre. Il giorno dopo l’arrivo sono stati accolti in comune di membri dell’amministrazione comunale, hanno visitato Superga e l’Ecomuseo del Freidano. Hanno seguito in classe delle lezioni dedicate realizzando prima della partenza un murales con i coetanei settimesi su una parete interna all’istituto.

Il commento del professor Gigliotti

“Sono tre anni che lavoriamo con impegno per realizzare questa iniziativa – afferma Emilio Gigliotti, uno dei professori coinvolti nell’organizzazione -, ma tutti gli sforzi e le difficoltà incontrate vengono ripagate dai risultati ottenuti. Questa prima “metà” del progetto si è svolta con grande successo, siamo davvero felici. A maggio toccherà ai nostri studenti, speriamo che possano imparare tanto da questa esperienza”.