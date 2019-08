Ricomincia dopo la breve pausa estiva la rassegna musicale “La Cura della Musica” all’Ospedale civico di Settimo con tanti appuntamenti di musica popolare e colta

Riparte “La Cura della Musica”

Dopo una breve pausa estiva ritorna “La Cura della Musica”, la rassegna musicale che da tempo ormai propone appuntamenti di musica popolare e colta, rivolti a degenti, personale e pubblico esterno. Un fiore all’occhiello della struttura sanitaria cittadina che ritornerà sabato 7 settembre ad incantare la main hall dell’ospedale.

Appuntamento il 7 settembre

Il concerto si terrà sabato 7 settembre alle 16.30, presso l’Ospedale, e sarà Pier Giorgio Cargnino ad esibirsi; presidente degliAmici per la Musica, l’associazione che organizza i concerti in collaborazione con la Fondazione Comunità Solidale, la Fondazione Ecm e con l’Ospedale Stesso. Dopo avere già suonato in questa stagione della rassegna insieme a Marco Jorino e Dino Niero, questa volta Pier Giorgio Cargnino sarà da solo al pianoforte. Nello spirito della serie di concerti, che mira ad avvicinare il grande pubblico alla musica classica, il programma è composto di brani noti e piacevoli all’ascolto: Notturni, Polacche e Valzer di Frederick Chopin, Arabesque di Robert Schumann e Quatre pièces fugitives di Clara Wieck.

Le parole di Pier Giorgio Cargnino

Commenta Pier Giorgio Cargnino: «È motivo di orgoglio poter diffondere la nostra passione all’interno di una struttura socialmente impegnata nella cura, non solo del corpo ma anche dello spirito delle persone che la frequentano. Un grazie a tutto il personale che ci supporta e alle Fondazioni Comunità solidale ed ECM». L’ingresso è gratuito, fino a esaurimento dei posti disponibili.

