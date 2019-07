San Mauro ricorda il giovane morto per salvare il suo cagnolino. A dieci anni dalla sua scomparsa un concerto in sua memoria ha registrato il tutto esaurito.

Il ricordo di Dario

Hanno scelto piazza Mochino, in occasione della festa Bavarese di questi giorni, gli Amici di Dario Ghidini. Il ragazzo si era buttato nel Canale Cimena per salvare il suo inseparabile cagnolino finito accidentalmente in acqua. Quel tuffo gli era stato fatale. L’incidente, avvenuto nel 2009, aveva molto scosso la comunità sanmaurese e quel ragazzo innamorato dei cani e con la passione per la musica non è mai stato dimenticato.

Il concerto

Ieri sera tantissime persone si sono ritrovati in piazza per una grande festa organizzata dal fratello Claudio e dagli amici di sempre, compagni di avventure e componenti della sua band. Tre ore di concerto in cui sono state eseguite le canzoni da lui scritte e arrangiate. Ad aprire la serata, la registrazione di un suo pezzo originale, cantato proprio da Dario. Un momento molto emozionante per tutti, compresi i familiari presenti in piazza.

La festa continua

Musica e ottima birra bavarese sono gli ingredienti della festa organizzata in piazza Mochino da giovedì fino a domenica. Oggi pomeriggio, alle 18, si esibiranno i ragazzi del Centro Giovani, prima uscita ufficiale per gli artisti nati tra i locali di via Dell’Asilo. In serata invece si esibiranno Arhea 54. Domani sera, invece, a chiudere la quattro giorni di eventi, l’imperdibile concerto tributo ai Pooh. I concerti saranno inoltre trasmessi in diretti da Radio VeronicaOne.