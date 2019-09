FuoriTutti, buona la prima per il Festival musicale. Matthew Lee infiamma la piazza di Settimo Torinese. Stasera appuntamento con Max Gazzè al Parco De Gasperi.

FuoriTutti “buona la prima”

Ottimo inizio per l’edizione 2019 della kermesse musicale FuoriTutti, ormai un vero e proprio must dell’estate settimese. Nonostante una giornata dominata dal maltempo, l’esordio sul palco di piazza della Libertà di ieri – venerdì 6 – è stato davvero di successo. Decine le persone che si sono riversate nella location della piazza del Municipio per dare il via al festival.

Matthee Lee “trascinatore”

Dopo le esibizioni dei gruppi di apertura, i Mesaradio e i settimesi Viktory Plaza, il palco è stato tutto per il noto pianista Matthew Lee. E’ stato lui a trascinare la folla presente nel centro di Settimo tra canti e balli, a suon di rock ‘n roll. Un esordio davvero di successo per la manifestazione musicale che proseguirà anche stasera e che si concluderà domani – domenica 8 – con l’esibizione dei toscani della Bandabardò sempre in piazza della Libertà a Settimo.

Stasera c’è Max Gazzè al Parco De Gasperi

Grandissima attesa per il concerto in programma questa sera nella tradizionale cornice del Parco De Gasperi di via San Mauro / via Volta. Ospite d’onore della manifestazione è infatti in cantautore romano Max Gazzè. Prima di lui, sul palco cittadino, ci saranno i La Municipàl.

Un concerto per 5000 persone al massimo

Grande attenzione per le misure di sicurezza previste. In particolare legate al numero di spettatori previsti per la serata musicale con Max Gazzè. Gli organizzatori, infatti, nei giorni scorsi hanno ufficializzato la capienza massima prevista fino a un massimo di 5000 persone.

Informiamo che, in ottemperanza alle disposizioni di legge in materia di sicurezza, l’ingresso al Parco De Gasperi, in occasione del concerto di Max Gazzè è consentito fino al raggiungimento della capienza massima di 5.000 persone.

