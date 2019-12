Torino Outlet Village ospita Elisa Maino. Il 15 dicembre la stella del web e scrittrice in erba presenterà il suo secondo libro ed incontrerà i suoi fan per un attesissimo firmacopie.

Torino Outlet Village ospita Elisa Maino

Un appuntamento imperdibile per i giovani della generazione 3.0 profondamente legali al mondo digitale, ma non solo. Il 15 dicembre alle 16:30 la webstar Elisa Maino che a solamente 15 anni può vantare una fanbase da fare invidia alle influencer più riconosciute, presenterà il suo secondo libro “ Non ti scordar di me”. Dopo i bagni di folla durante i firmacopie di Milano, Roma e di tante altre città da nord a Sud, Elisa Maino ha scelto Torino Outlet Village per incontrare i suoi fan e seguaci. Edito da Rizzoli e in libreria dal 29 ottobre, dopo il successo di #Ops, Elisa Maino torna con una storia di scelte importanti e passioni profonde.

Il libro

Evy, la protagonista del romanzo, è una ballerina che per seguire la sua passione si è trovata costretta a staccarsi dai suoi affetti e a superare diverse sfide. Una storia appassionante che accomuna moltissime ragazze, coetanee della scrittrice, che vogliono inseguire i propri sogni.

Firmacopie e selfie

Dopo la presentazione dal suo nuovo libro, già annunciato come un prossimo best seller, Elisa Maino si dedicherà al meet&greet e firmacopie con i propri supporter. Dalle ore 14 presso l’Info Point sarà inoltre possibile acquistare la propria copia del libro da far autografare alla giovane scrittrice, garantendosi anche un ticket per incontrare la web star per il firmacopie. Sarà inoltre l’occasione per potersi scattare dei selfie con la stella del web Elisa Maino e poterli condividere sui propri profili.

Iniziative commerciali

Per l’occasione non potranno mancare le imperdibili iniziative commerciali proposte da Torino Outlet Village per invogliare ed agevolare gli acquisti pre-natalizi. Sempre il 15 dicembre gli ospiti del Village potranno approfittare della straordinaria promozione Xmas gift per il quale i negozi aderenti metteranno articoli selezionati in sconto al 50%. Ancora una volta Torino Outlet Village nonostante la sua natura commerciale dimostra essere anche un luogo di svago ed aggregazione. Oltre ad offrire shopping di lusso a prezzi accessibili, Torino Outlet Village è un vero e proprio promotore di talenti e di cultura dove le persone possono incontrarsi e socializzare, il tutto in un ambiente elegante e raffinato.

