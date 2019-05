Torino Outlet Village villaggio dello sport nel prossimo fine settimana a Settimo Torinese.

Torino Outlet Village villaggio dello sport

L’1 e 2 giugno Attività e corsi gratuiti tenuti dai professionisti del CUS di Torino per tutti i bambini e teenager amanti dello sport che potranno sperimentare anche nuove discipline meno conosciute. Per i più piccoli, bambini e teenagers, Sabato 1 e Domenica 2 giugno dalle 10 alle 18, Torino Outlet Village si trasformerà in un vero e propriovillaggio dello sport. Campi da basket, volley, tennis, stage per provare passi di danza, pedane per la scherma, un green in miniatura per il golf, e molto altro ancora: per un weekend, presso Torino Outlet Village sarà possibile sperimentare e mettersi alla prova con tanti sport, da i più classici alle discipline meno conosciute. Tutte le attività saranno gratuite e saranno seguite da professionisti del Centro Universitario Sportivo Torino che accompagneranno i bambini alla scoperta del loro sport preferito. Realtà d’eccellenza del territorio in ambito sportivo, il CUS Torino, Centro Universitario Sportivo torinese, è la più grande polisportiva a livello nazionale per il numero di discipline praticate, per la continuità e per il livello delle attività svolte, ed è l’ente che eroga servizio sportivo a studenti, docenti e operatori universitari e all’intera cittadinanza.

Le attività

Di seguito le attività che sarà possibile sperimentare presso gli spazi di Torino Outlet Village allestiti ad hoc:

• Danza & Benessere: movin baby dance, giocodanza, ginnastica ritmica, hip hop, giocoyoga, parkour

• Basket

• Volley

• Rugbytods

• Sport Da Combattimento: lotta e karate

• Tennis Tavolo

• Atletica

• Badminton

• Canoa & Canottaggio

• Hockey Prato

• Scherma

• Tennis

• Golf

Per i più piccoli sarà inoltre allestita un area giochi e intrattenimento, sempre sotto gli occhi attenti ed esperti di personale dedicato.

Tanta voglia di shopping

Mentre i più piccoli saranno impegnati a sperimentare nuovi sport, i genitori potranno dedicarsi allo shopping approfittando di un’imperdibile promozione. Sabato 1 e domenica 2 giugno grazie alla Summer Promo, all’interno di dei negozio aderenti e su articoli selezionati, si potrà beneficiare di straordinari sconti del -50% sui prezzi outlet. Torino Outlet Village dimostra ancora una volta di poter offrire servizi, iniziative etc. a misura di famiglia mettendo a disposizione i propri spazi e la propria expertise nell’accoglienza anche per attività che vanno oltre l’aspetto commerciale.

