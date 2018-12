Abruzzo e Veneto le regioni più gettonate per un Capodanno sulla neve, ma non manca il Piemonte con Prato Nevoso.

Vacanze di Natale

A pochissimo dall’inizio delle tanto sospirate vacanze invernali, gli italiani non hanno ancora deciso dove trascorreranno le festività e la caccia alla meta ideale è ancora aperta. L’online si rivela un canale privilegiato per i vacanzieri dell’ultimo minuto che sperano di trovare la sistemazione perfetta per trascorrete qualche giorno di relax, come confermato da Subito, piattaforma n. 1 in Italia per comprare e vendere con oltre 8 milioni di utenti unici mensili, che registra quasi un milione e mezzo di ricerche nella categoria Case Vacanza nel solo mese di novembre. In linea con la tradizione che vuole il Natale “in famiglia”, gli italiani puntano al Capodanno per la propria vacanza: le ricerche per il Veglione fuori porta battono 20 a 1 quelle per il Natale.

Le Regioni più gettonate

La regione più gettonata è l’Abruzzo che, nella classifica delle 50 mete più cercate, è presente con ben 5 località. Al primo posto assoluto Roccaraso, con i suoi 130 km di piste, i suoi 32 impianti di risalita e la sua varietà di pendii che permettono davvero a tutti di trovare la pista più adatta alle proprie capacità, è la stazione sciistica più cercata dagli italiani. Sempre in Abruzzo troviamo Ovindoli, quinta in

classifica, Pescasseroli (15°), Castel di Sangro (24°) e infine Rivisondoli (26°).

Le altre mete

La seconda posizione della top 50 è occupata da Asiago, località veneta rinomata per lo sci alpino con i suoi oltre 80Km di piste dedicate. Sempre in Veneto si distingue l’intramontabile Cortina d’Ampezzo, perla delle Dolomiti e meta prediletta da VIP, starlette e dall’élite dello sci nostrano, che è al 12° posto. Proseguendo nel tour innevato della nostra Penisola, saliamo infine verso il Piemonte e il Trentino che vantano rispettivamente 3 e 4 destinazioni. Prato Nevoso in provincia di Cuneo rivendica l’11° posizione grazie alle sue piste pensate per chi ama osare e cimentarsi con la tavola nello snowpark o volteggiare con gli sci da freestyle. Seguono Sestriere in 14° posizione e Bardonecchia in 15°. Chiude la classifica il Trentino con Andalo, al centro dell’altopiano Brenta-Paganella, al 28° posto, Marilleva al 32°, Folgaria al 35° e infine Madonna di Campiglio al 44°.

