Mare o montagna? L’indagine Gente da Neve 2019 di Expedia.itnon lascia spazio a dubbi. Gli italiani in inverno preferiscono i soggiorni sulla neve.

Montagna last minute, viva la neve!

Gli italiani del Nord Ovest adorano la neve. Secondo l’indagine di Expedia.it, infatti, il 69% degli intervistati residenti in Piemonte, Val d’Aosta, Liguria e Lombardia durante l’inverno preferisce trascorrere periodi più o meno lunghi di relax dedicandosi agli sport invernali. Neve ancora più ambita, però, dai residenti al Nord-est che sognano week-end e settimane bianche nel 75% dei casi. Anche il 68% dei residenti nel Centro d’Italia punta alla vacanza sulla neve e il 58% di chi risiede al sud. Neve desiderata infine da chi abita sulle isole, questa volta però nel 44% dei casi.

Arrampicata ed escursioni al centro sud

Al centro sud e sulle isole, invece, sono molto ambiti i soggiorni in montagna anche se la neve scarseggia. Il 21% degli abitanti del Centro Italia dichiara infatti di preferire vacanze all’insegna di escursioni, arrampicata e bicicletta, così come il 27% dei residenti sulle isole. In questo senso, percentuali più basse ma sempre consistenti per chi invece risiede al Nord-ovest (14%) e al Nord-est (12%).

Mare, sapore di mare

Anche la vacanza al mare non manca di risvegliare il desiderio dei vacanzieri d’inverno. Il 7% di chi abita al Nord-ovest la desidera ardentemente, così come il 6% di chi vive nel Nord-est. La percentuale diventa a doppia cifra per i residenti al Sud (10%) e nelle isole (11%). Anche il 9% di chi abita nel Centro Italia preferisce il mare.

Montagna last minute, e la città?

Un soggiorno in una o in una città importante è ben accetto per il 7% dei residenti del Nord-ovest, dal 5% di chi vive al Nord-est, dall’8% di chi abita al Centro, dal 4% dei residenti al Sud e, infine, ben dall’11% di sardi e siciliani.

Dove andare?

In montagna perché non scegliere la Val d’Aosta? Al mare, invece, ecco le bellissime e temperate Canarie, oppure i Caraibi. Chi preferisce le città d’arte, infine, può concedersi un giro a Trieste, Lucca, Lecce o in qualche magnifica capitale europea come Vienna, Praga o Londra. Michele Maschio di Expedia.it ha poi aggiunto: “Il miglior momento per prenotare il proprio volo? Il prima possibile. Anche se dai dati analizzati da Expedia assieme all’Airline Reporting Corporation, pare che effettuare la propria prenotazione aerea di domenica sia la scelta perfetta. Infatti, i prezzi dei voli tendono ad essere più bassi nel weekend e più alti al venerdì, quando probabilmente la maggior parte di chi prenota voli per lavoro organizza i propri viaggi. Per quanto riguarda le vacanze in montagna, tanti italiani sono fortunati ad avere le piste non troppo lontane dalle città in cui abitano. Il consiglio è comunque quello di provare a prenotare una notte fuori, per lanciarsi sulle piste appena battute di prima mattina, ma anche per godersi le serate delle località montane, rilassandosi in una spa o facendosi una scorpacciata di piatti tipici”.