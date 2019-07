Nasce dal Centro Giovani di San Mauro il fenomeno rap Zakys: i suoi video su YouTube superano le 100mila visualizzazioni.

Zakys e i rapper del Centro Giovani sono “virali”

Più di 100mila visualizzazioni per i video YouTube di Zakys, fenomeno rap sanmaurese nato dal Centro Giovani. Si ritrova ogni mercoledì sera una comunità rap nel centro di San Mauro, una forte passione comune che si concentra sul rap. Da qui si sviluppa il talento di Luca, in arte Zakys, così i suoi video che stanno riscuotendo un grande successo online. «“No sleep” e “Pezzi di me” sono le due canzoni che ho caricato su internet quest’anno, 121mila persone hanno visto il primo video e 105mila il secondo. Sono davvero contento, è un grande risultato per me».

La comunità rap sanmaurese

«Da qui sono passate almeno cinquanta persone, fissi siamo tra i trenta e i quaranta ragazzi – spiega il rapper riferendosi al Centro Giovani -. Non ci interessiamo solo di rap, ma di cultura hip hop in generale, che ha come principio aprire le braccia al prossimo accogliendo tutti e abbracciando tante sfaccettature diverse. E noi facciamo così». Gli artisti si trovano verso ora di cena in via dell’Asilo 4 per cantare, ma non solo. «Abbiamo chi canta e scrive testi, chi compone le basi su cui cantiamo, chi gira i video, chi ci aiuta a registrare, chi fa le foto e chi fa le grafiche. Non ci facciamo mancare nulla! Questo gruppo è nato per valorizzare il collettivo, ma anche il singolo, perché ognuno di noi ha le proprie peculiarità che devono essere messe in risalto».

L’esordio live

Qualche settimana fa, il gruppo ha fatto il suo vero e proprio “debutto in società” alla Festa della Birra, in piazza Mochino: «La Festa della Birra è andata molto bene, siamo contentissimi. Ci siamo davvero divertiti e abbiamo fatto vedere a San Mauro cosa sappiamo fare». Energia, passione e coraggio contraddistinguono tutti i giovani del collettivo, che mettono anima e corpo in quello che fanno. «Vogliamo diventare un punto di riferimento per la scena rap di Torino e la provincia, un luogo di aggregazione in cui fare musica. Questo è il nostro nuovo obiettivo ed è tempo di fare sul serio». Da settembre i ragazzi del Centro Giovani hanno in ballo diversi eventi ma, per ora, tutto top secret al riguardo. Perciò aspettiamo trepidanti notizie dagli artisti di via dell’Asilo 4, i quali non smetteranno di stupirci con le loro parole e con la loro musica.

