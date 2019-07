Tutto pronto quindi a Torino Outlet Village per dare il via, sabato 6 luglio, a 8 settimane di saldi imperdibili.

Al via i saldi a Torino Outlet Village

Tutto pronto quindi a Torino Outlet Village per dare il via, sabato 6 luglio, a 8 settimane di saldi imperdibili. Il polo del lusso alle porte di Torino, punto di riferimento per lo shopping di alta gamma a prezzi straordinari, si prepara ad accogliere un’ondata di visitatori pronti ad affollare le boulevard del Village e gli store, a caccia dei migliori affari. All’interno delle boutique dei fashion brand internazionali più esclusivi ma anche e dei marchi di prêt-à-porter più cool, le firme di sportwear, ma anche beauty, lifestyle, home decore e molto alto, sarà possibile approfittare di ribassi fino al 70% sul prezzo outlet delle collezioni Primavera/Estate.

Una grande esperienza di shopping

Torino Outlet Village offre una shopping experience unica, a 360°. In un ambiente raffinato, raccolto e curato nei minimi dettagli, la clientela potrà dedicarsi ai propri acquisti in assoluta rilassatezza. All’interno delle oltre 80 boutique delle insegne fashion, sportwear, home decore, beauty, etc. più blasonate a livello internazionale, sarà possibile approfittare di incredibili sconti. Questi incredibili ribassi saranno l’occasione per rimpinguare il proprio guardaroba estivo e prepararsi per un’estate super cool. Grazie al brand mix offerto, Torino Outlet Village riesce ad accontentare tutti i gusti: da quelli dei fashion addicted più attenti alle tendenze dettate da magazine e influencer internazionali, ai gusti più classici che guardano a capi evergreen adatti a diverse occasioni. Anche gli amanti degli sport potranno sbizzarrirsi negli acquisti all’interno degli store delle firme più ambite: Nike, Salomon, Adidas, etc. Torino Outlet Village è un luogo dove poter trascorre dei momenti piacevoli con la proprio famiglia e i propri amici, grazie anche all’accurata selezione di punti ristoro dove potersi rilassare, e rifocillare, tra le varie sessioni di shopping.

Non solo acquisti ma anche cultura

Fin dalla sua apertura Torino Outlet Village si è affermato come luogo di cultura e aggregazione che va oltre la sua natura commerciale. Anche per l’estate 2019 Torino Outlet Village propone degli appuntamenti imperdibili. Dopo il concerto di Banda Osiris, il talentuoso Rapahel Gualazzi (17 luglio) e il travolgente Teo Teocoli (25 luglio) si esibiranno sull’ormai celebre palco all’ombra dell’obelisco. Per allietare lo shopping e gli aperitivi infrasettimanali, ogni mercoledì a partire dal 10 luglio, Torino Outlet Village offrirà inoltre dei concerti jazz , vicino ai punti ristoro, dalle ore 18 alle ore 21. Per questa occasione Torino Outlet propone la formula “aperitivo musicale”: Cocktails e musica a 10€ presso tutte le raffinate ristorazioni del Village. La sensazione di Torino Outlet Village sugli imminenti saldi è molto positiva. Grazie alla sua posizione strategica, Torino Outlet Village riesce ad attirare i flussi di turisti in visita al capoluogo piemontese ma anche in viaggio verso le località montane di confine e le spiagge del litorale ligure.

Aperto anche a Ferragosto

Per agevolare lo shopping della clientela Torino Outlet Village osserverà orari straordinari: tutti i giorni dalle 10 alle 21, compreso il 15 agosto. Il 6/7 luglio e il 13/14 luglio apertura straordinaria alle 9,00. Il 17 e il 25 luglio chiusura straordinaria alle 22.

Come arrivare

È stato inoltre predisposto un servizio di navette che resterà attivo per tutta l’estate: Il servizio da Torino è attivo tutte le settimane dal giovedì al lunedì. Info su www.torinooutletvillage.com.

LEGGI ANCHE LE ALTRE NOTIZIE DE LA NUOVA PERIFERIA

RESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOSTRE NOTIZIE! COME?

Iscriviti al nostro gruppo Facebook La Nuova Periferia

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale La Nuova Periferia: clicca “Mi piace” o “Segui” e gestisci impostazioni e notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia!