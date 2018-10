Caso Comital, mercoledì 31 ottobre in Regione Piemonte l’incontro con il ministro per il Lavoro e lo Sviluppo economico Luigi Di Maio.

Caso Comital

Sarà a Torino mercoledì 31 ottobre il Ministro del Lavoro Luigi Di Maio. Il leader politico del Movimento Cinque Stelle interverrà al tavolo regionale, convocato per prendere in esame la situazione riguardante la crisi della Comital. Con lui ci saranno anche l’assessore regionale al Lavoro, Gianna Pentenero, il curatore fallimentare e le rappresentanze sindacali. Il tentativo sarà quello di giungere ad una soluzione che dia un sostegno al reddito alle maestranze che non stanno percependo nulla da mesi.

L’incontro

Si svolgerà mercoledì 31 ottobre alle ore 9 presso la Sala Giunta della Regione Piemonte l’incontro con il ministro per il Lavoro e lo Sviluppo economico Luigi Di Maio sulla situazione della Comital-Lamalù di Volpiano. L’incontro è stato chiesto dalla Regione stessa, e dai sindacati, per verificare la possibilità di estendere anche alle aziende in procedura concorsuale la cassa integrazione straordinaria, reintrodotta per le cessazioni aziendali dal cosiddetto “Decreto Genova”, ma nei fatti non applicabile alle situazioni di Comital e Lamalù.

La crisi

Sul territorio della provincia, a causa delle crisi aziendali di Comitale e Lamù, sono tantissimi i lavoratori che si trovano in una evidente condizione di difficoltà economica.

