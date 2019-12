Scegliere di passare alle chiamate in voip attraverso l’utilizzo del Cloud significa avvicinarsi in maniera determinante all’evoluzione tecnologica che il mondo del business sta vivendo. Un passo in avanti importante verso la convenienza economica, la flessibilità aziendale e l’ottimizzazione dei processi interni.

Questo significa che le imprese che affidano il loro business ad un centralino in Cloud entrano immediatamente in un sistema di comunicazione unificato che fornisce valore aggiunto all’azienda in termini di efficacia, aumento di funzionalità, ed ottimizzazione aziendale.

Cloudya è il centralino virtuale ideato e sviluppato da NFON, azienda leader nel settore della comunicazione d’impresa ed unico provider paneuropeo di servizi di Cloud PBX.

Un sistema innovativo e rivoluzionario che aumenta nettamente le funzionalità del tradizionale centralino aziendale, migliorando al contempo la comunicazione e ottimizzando i processi interni attraverso il semplice utilizzo di una connessione internet.

L’installazione di un centralino tradizionale prevede dei costi importanti per l’azienda, che cominciano con l’installazione di un hardware e proseguono con la constante manutenzione del prodotto acquistato. Il Cloud PBX di NFON riduce i costi di comunicazione perché prende in carico a 360 gradi tutte le spese del servizio, dalla configurazione via web iniziale del servizio agli interventi gestione ordinaria e straordinaria del centralino effettuati da remoto.

Per le aziende che possiedono più sedi lavorative rappresenta un ulteriore risparmio che prevede l’utilizzo di un unico servizio dislocato in differenti località, in sostituzione all’installazione obbligata di più hardware previsti dall’utilizzo di un centralino telefonico tradizionale.

I vantaggi indiretti delle chiamate in VOIP sono costituiti dalla possibilità di integrare il centralino in Cloud con i software di produttività aziendale utilizzati internamente. Un aspetto importante che fornisce ai dipendenti la possibilità di unire in un’unica schermata tutti i dati relativi ad un cliente e fornendo la possibilità di contattarlo immediatamente via telefono, mail o instant messaging con un solo clic.